Η ενδεκάδα του Πελέ για το FIFA 21 έχει μόνο τρεις αμυντικούς

O Πελέ επέλεξε την ενδεκάδα του για το FIFA 21 με μόνο τρεις αμυντικούς και φουλ επίθεση! Μέσα οι Μαραντόνα, Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Νεϊμάρ και Μοχάμεντ Σαλάχ.

Το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι FIFA 21 κάλεσε τον Πελέ να βγάλει τη δική του καλύτερη ενδεκάδα όλων των εποχών και ο «Βασιλιάς» μπορεί να μην έβαλε τον εαυτό του, επέλεξε όμως μία σύνθεση φουλ... επιθετική.

Τρεις αμυντικοί όλοι κι όλοι. Οι Κάρλος Αλμπέρτο - πρώην μπακ, συμπαίκτης του στην εθνική Βραζιλίας που έφυγε από τη ζωή το 2016 - μαζί με τους Σέρχιο Ράμος και Τιάγκο Σίλβα μπροστά από τον Μάνουελ Νόιερ.

Από εκεί και έπειτα μόνο επίθεση. Ντιέγκο Μαραντόνα, Μοχάμεντ Σαλάχ, Νεϊμάρ, Σον, Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο και Κιλιάν Μπαπέ. Δείτε τις επιλογές του 80χρονου Βραζιλιάνου:

The GOATs' GOAT



