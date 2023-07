Απίστευτο σκηνικό σε εκτέλεση πέναλτι σε ματς του Conference League (vid)

O πορτιέρε Κάσαρ της Γκζίρα από την Μάλτα έγινε αρχικά... ήρωας κόντρα στην Γκλέντοραν από τη Β. Ιρλανδία και ύστερα viral για την «γκάφα» που υπέπεσε και έτσι «ακυρώθηκε» η απόκρουσή του.

Ο ορισμός του μην... προτρέχεις ήταν το περιστατικό που συνέβη στο χθεσινό (20/7) ματς της Γκλέντοραν από τη Β. Ιρλανδία με την Γκζίρα από τη Μάλτα, για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η πρώτη αναμέτρηση του ζευγαριού έληξε 2-2, η δεύτερη μετά και την παράταση ήταν στο 1-1 και έτσι οδηγηθήκαμε στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι.

Με το σκορ στο 12-11 υπέρ της Γκζίρα ο Ντόνελι της Γκλέντοραν βρέθηκε στα 11 βήματα απέναντι από τον Κάσαρ και ο πορτιέρε των φιλοξενουμένων απέκρουσε, καθώς έπεσε σωστά στην αριστερή του γωνία.

Αντί όμως να μπλοκάρει την μπάλα άρχισε να πανηγυρίζει και εκείνη... έσκασε στο έδαφος και αργά αργά κατέληξε στα δίχτυα του! Το γκολ μέτρησε και σωστά και έτσι οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 12-12!

Πάντως η «γκάφα» του 36χρονου πορτιέρε δεν «κόστισε» στην Γκζίρα, που πήρε το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση με επιμέρους σκορ 14-13.

