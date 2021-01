FIFA21: Πρώτη φορά χωρίς Μέσι η κορυφαία 11άδα της χρονιάς (pic & vid)

Η EA Sports, η εταιρεία που βγάζει το video game FIFA, έθεσε το ερώτημα στους οπαδούς του παιχνιδιού κι εκείνοι αποφάνθηκαν. Στην ψηφοφορία για την κορυφαία 11άδα του FIFA21, ψήφισαν 10 εκατ. gamers και ανέδειξαν μία εκπληκτική ομάδα, στην οποία για πρώτη φορά δεν βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι. Επίσης, η μεγάλη έκπληξη βρίσκεται στο κέντρο, όπου μαζί με τους Κίμιχ, Ντε Μπρόινε, φιγουράρει ο Μπρούνο Φερνάντες.

The people’s champions. ?

Over 10 million votes from 185 countries.

Introducing your Team of the Year.#TOTY #FIFA21 pic.twitter.com/vQFiDwckSq

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 22, 2021