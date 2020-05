Ο 17χρονος Νο1 gamer στο FIFA βγάζει 70.000 ευρώ ανά ματς!

Η αναδυόμενη βιομηχανία των eSports γίνεται όλο και πιο πλούσια και αυτό επιτρέπει στον κορυφαίο παίκτη του FIFA να απολαμβάνει τρομερά υψηλό κασέ.

Ο 17χρονος Ντόνοβαν Χαντ, που παίζει με το παρατσούκλι «TekKz», αποτελεί τον Νο1 παίκτη στο ηλεκτρονικό ποδοσφαιράκι και έχει μαζέψει ήδη στην καριέρα του έσοδα περίπου 350 χιλιάδων ευρώ. Βάσει διαίρεσης με τα ματς που έχει δώσει, η ιστοσελίδα OnlineGambling.com αποκάλυψε πως ο νεαρός αμοίβεται με το ποσό των 70.000 ευρώ ανά αγώνα! Αναλογικά, σε έναν χρόνο μπορεί να λάβει μέχρι και 3,6 εκατ. ευρώ, αριθμός που αν συγκριθεί με τους μισθούς των παικτών στα Top-5 πρωταθλήματα, ξεπερνά την πλειονότητά τους.

Όπως φαίνεται και στο γράφημα της ιστοσελίδας, με το εισόδημά του από το κάθε ματς θα χρειαζόταν λιγότερα παιχνίδια από ότι ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής γε La Liga, Bundesliga, Serie A και Ligue 1 για να εισπράξει τέτοιες απολαβές. Την ίδια ώρα, ο μισθός του είναι ανώτερος από όλους τους παίκτες της Μπράιτον, της Νόριτς και της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στην Premier League.

Happy about this one pic.twitter.com/SrItAnQ2yL

— Fnatic Tekkz (@Tekkz) November 10, 2019