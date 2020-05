Legends League: Πέρασαν στα ημιτελικά οι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Προοδευτική (pics)

Πρόκειται για το Battlenet Cup, έναν θεσμό που... τρέχει στο πλαίσιο του Legends League ένα πρωτάθλημα με 10 ελληνικές ομάδες της HFP & VGL. Οι ομάδες του Legends League που θα συμμετάσχουν στο Battlenet cup μετέχουν σε ένα διήμερο αγώνων για τον τίτλο των Battlenet Cup champions.

Η διοργάνωση ξεκίνησε την πρώτη μέρα με την φάση των ομίλων. Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η τελική φάση, ημιτελικά και μεγάλος τελικός, με best of three αγώνες (η πρώτη ομάδα που θα κερδίσει 2 αγώνες περνάει στην επόμενη φάση) με παράταση και πέναλτι, ακριβώς πάλι στην μορφή του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέχρι και τον μεγάλο τελικό.

Από την πρώτη ημέρα των αγώνων προέκυψαν τα ζευγάρια των ημιτελικών. Ο Ολυμπιακός με την Προοδευτική και ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πέρασαν από έναν όμιλο με ΑΕΚ και Βόλο και ο ΠΑΟΚ με την Προοδευτική από γκρουπ με ομάδες όπως ο Ηρακλής και η Λάρισα. Δείτε στην Gallery τα αποτελέσματα αλλά και τα ημιτελικά, όπως διαμορφώθηκαν.