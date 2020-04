LIVE εικόνα των ημιτελικών και του τελικού για το 10 VS 10 PES 2020 Online Tour

Οι ημιτελικοί θα αρχίσουν στις 18.00 και θα έχετε την δυνατότητα να την δείτε με live εικόνα μέσω του Gazzetta.

Εκεί όπου θα αναμετρηθούν οι Κομπάρσοι με τους Ανώνυμους στο ένα ζευγάρι και η ομάδα PFC με τους Peaky Blinders στο άλλο. Ο ημιτελικός θα είναι ένα ματς και ο τελικός best of three, δηλαδή ο πρώτος που θα πάρει δύο νίκες. Ως γνωστόν η διοργάνωση είναι το Πανελλήνιο 10 VS 10 PES 2020 Online Tour (hosted by Battlenet Gaming Stations x Red Bull) και οι κορυφαίοι Έλληνες gamers αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον σε επίπεδο Εθνικών ομάδων. Δείτε πιο κάτω το Live Stream.

