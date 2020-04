Η PFC η νικήτρια και αήττητη ομάδα του 10 VS 10 PES 2020 Online Tour!

Τόσο τους ημιτελικούς όσο και τους τελικούς είχατε την ευχέρεια να τους δείτε με live εικόνα μέσω του Gazzetta.

Τα ημιτελικά ήταν οι Κομπάρσοι με τους Ανώνυμους στο ένα ζευγάρι και η ομάδα PFC με τους Peaky Blinders στο άλλο. Ο ημιτελικός ήταν ένα ματς και ο τελικός best of three, δηλαδή ο πρώτος που θα πάρει δύο νίκες.