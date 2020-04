Live εικόνα του 10 VS 10 PES 2020 Online Tour

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα 10 VS 10 PES 2020 Online Tour (hosted by Battlenet Gaming Stations x Red Bull) είναι πλέον γεγονός και 10 ομάδες ρίχνονται στο pitch διεκδικώντας τον τίτλο των Greek PES 2020 Champions. Μία διοργάνωση που θα έχετε την δυνατότητα να την δείτε με Live εικόνα μέσω του Gazzetta.gr.

Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί μόνο με Εθνικές ομάδες. Οι ομάδες θα επιλέξουν 1 εθνική της επιλογής τους την οποία μπορούν να αλλάζουν σε κάθε αγώνα.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα:

Δευτέρα 27/04 - 18:00: Φάση των Ομίλων (2 όμιλοι των 5 ομάδων όπου όλοι παίζουν με όλους από μία φορά και περνάνε οι 2 πρώτες ομάδες και θα προβληθούν 5 αγώνες).

Τρίτη 28/04 - 18:00: Ημιτελικοί και Τελικός (ημιτελικός 1 ματς και τελικός best of three δηλαδή ο πρώτος που θα πάρει 2 νίκες). Θα προβληθούν live οι 2 ημιτελικοί και ο τελικός.

Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος είναι οι εξής (στην παρένθεση είναι το nickname του αρχηγού κάθε ομάδας):

1ος όμιλος :

PES HELLAS (maximos__13) , LarissaPesWarriors ( Billcrazy92 ) , Kombarsoi ( crazyFlash7GRE ), Empeiries ( mitsos1995thura ), Peaky Blinders ( bierhoff_olv )

2ος όμιλος :

Filarakia ( Sandgleaming77 ) , Quarantine ( O_Maestros ), PFC ( Rakoulis ), ANONYMOUS RC ( petrosktrs ), Proevofans (AEKARAA-21- )

Μεγάλα ονόματα της ελληνικής PES σκηνής θα πάρουν μέρος στην διοργάνωση όπως crazyFlash7GRE, Dark_d_zero, Cloudsotos, Sakarakos, kingofpro88, PhaNtOm_Duck-95, Djibrilliant_24, Billcrazy92, akisgt και άλλοι. Δείτε πιο κάτω το live stream.

