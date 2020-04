MotoGP: Θριαμβευτής ο Ιταλός Μπανάια, έμεινε εκτός της πρώτης πεντάδας ο Ρόσι

Ο Μπανάια ήταν ο μεγάλος νικητής της Virtual (εικονικής) κούρσας Νο2 της MotoGP για φέτος, κερδίζοντας έστω και οριακά τον Βινιάλες, που έμεινε 2ος. Ο Μάβερικ Βινιάλες ήταν μία... ανάσα από τη νίκη σε κάποια στιγμή, όμως ο Ιταλός ήταν αποφασισμένος για όλα.

Η κούρσα είχε μέχρι και σύγκρουση οχημάτων σε ανοιχτή στροφή με τον Ιάπωνα Τακαάκι Νακαγκάμι να την εκμεταλλεύεται για να βγει προσωρινά επικεφαλής. Το προβάδισμά του δεν κράτησε πολύ καθώς Μπανάια και Βινιάλες τον έπιασαν ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ βρήκε τρόπο να περάσει τρίτος στην διάρκεια της κούρσας.

Στην συνέχεια ο Ιάπωνας έμεινε πίσω και από τον Άλεξ Μάρκεθ. Στο #StayAtHomeGP ο Φραντσέσκο Μπανάια ήταν ο πιο σταθερός και αποτελεσματικός αναβάτης, εκμεταλλευόμενος τα λάθη των αντιπάλων του και έτσι στο τέλος ήταν πρώτος. Στις άλλες θέσεις ο Άλεξ Μάρκεθ κατάφερε να πάρει την 3η θέση και να μείνει πίσω του ο αδερφός του Μαρκ. Ο Φάμπιο Κουαρταράρο ενεπλάκη σε τρεις συγκρούσεις και έμεινε πέμπτος ενώ ο Βαλεντίνο Ρόσι έχασε στο νήμα την έκτη θέση από τον Πετρούτσι και ο Νακαγκάμι έπεσε 8ος.

Holding the virtual trophy high! PeccoBagnaia rules them all in MotoGP Virtual Race 2! StayAtHomeGP pic.twitter.com/E14nqn385q

MotoGP (MotoGP) April 12, 2020