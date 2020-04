Bundesliga Home Challenge: Πεντάρες από Σάλκε / Άουγκσμπουργκ και οκτώ γκολ η Αρμίνια

Πλούσια δράση είχε και το esports Bundesliga Home Challenge της Κυριακής. Στα αποτελέσματα της ημέρας η Αρμίνια νίκησε με 8-7 (!) την Άϊντραχτ και τέσσερις ομάδες έβαλαν πέντε γκολ. Ειδικότερα η Στουτγκάρδη με 5-1 επί της Ρέγκενσμπουργκ, η Σάλκε 5-1 της Βόλσφμπουργκ και η Άουγκσμπουργκ 5-2 του Αμβούργου. Πέντα γκολ και από την Ουνιόν Βερολίνου στο ματς με την Μπόχουμ.

Τα αποτελέσματα της Κυριακής:

