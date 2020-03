Ντε Μπρόινε και Άλι έπαιξαν Fortnite και μάζεψαν χρήματα για τη «μάχη» απέναντι στον κορονοϊό (pic)

Τον δικό του τρόπο για να βοηθήσει κατά της κρίσης του ιού Covid-19 βρήκε ο Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Ο Βέλγος μαέστρος της Μάντσεστερ Σίτι διοργάνωσε παιχνίδι στο Fortnite μαζί με τον Ντέλε Άλι της Τότεναμ και έδωσε στο κοινό τη δυνατότητα να κάνει τη δωρεά του, ενώ όλα τα χρήματα κι από τα streams θα δοθούν για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη στη δίνη του κορονοϊού.

Το session προβλήθηκε μέσω της πλατφόρμας του Twitch και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον χιλιάδων θεατών παγκοσμίως, εξέλιξη που σημαίνει ότι το εγχείρημα του 27χρονου πέτυχε το σκοπό του και με το παραπάνω.

We’re going live to save lives! In response to the COVID-19 pandemic, @dele_official and I will be playing Fortnite in @Twitch’s Stream Aid to raise money. Join in live from 16h30 GMT: https://t.co/KCxNS7orC2 pic.twitter.com/3Jq5Zkn70e

— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) March 28, 2020