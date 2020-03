Φαβορί ακόμα και στα eSports αποδεικνύεται η Μάντσεστερ Σίτι.

Το εικονικό σύνολο των Πολιτών, καθοδηγούμενο από τον επαγγελματία παίκτη τους @Shellzz, κατατρόπωσε το αντίστοιχο της Γουέστ Χαμ και του @Jamboo με 3-2 σκορ, μετά από συναρπαστικό replay ματς (0-0 το πρώτο) και δύο ανατροπές για τους γηπεδούχους.

Το νικητήριο γκολ ήρθε από τον Λιρόι Σανέ στο 66’ του ματς, με την Σίτι να προκρίνεται στους «32» της διοργάνωσης και να περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ημέρας:

Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς – Τρουά 3-0

Σπάρτα Ρότερνταμ – Φέγενορντ 0-1

Ουτρέχτη – Χάμιλτον 10-1

Φορτούνα Σιτάρντ – Σάντερλαντ 10-0

Τσέλτεναμ – Νταντάλκ 2-0

Άγιαξ – Μάνσφιλντ 1-1

Μπρέντφορντ – Φιν Χαρπς 3-1

Ναντ – Νιουκάστλ 0-0, 0-1

Βάλβαϊκ – Ζάλτσμπουργκ 1-3

Ρόδεραμ – Πρέστον 4-1

Σάουθεντ – Σιόν 4-4, 2-3

Στίβενεϊτζ – Νόριτς 3-0

Γουόλσολ – Μίντλεσμπρο 4-5

Αμιάν – Μπασάκσεχιρ 1-3

Σκάνθορπ – Έμεν 1-2

Φίτεσε – ΜΚ Ντονς 4-0

Get in there!! What a rollercoaster ride that was

From 1-0 and 2-1 down, @Shellzz comes back to beat @WHU_Jamboo 3-2!

Onto the third round we go

ggs to @WestHam for an incredible match pic.twitter.com/nzNKzbo00J

— Man City Esports (@mancityesports) March 25, 2020