Τεστάρουμε το νέο Suzuki SWIFT Hybrid και αφήνουμε το στίγμα μας στην πόλη (vid)

Θυμάσαι τις καλές εποχές που τρέχαμε από γήπεδο σε γήπεδο για να δούμε ματς που άφησαν ιστορία; Τώρα, ναι μεν μπορεί να τα βλέπουμε όλα μέσα από την οθόνη, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να πηγαίνουμε γήπεδο! Όχι νοητά. Κυριολεκτικότατα. Μπαίνουμε στο νέο Suzuki SWIFT Hybrid, βάζουμε Rolling Stones στο κινητό, το συνδέουμε στη multimedia οθόνη αφής και φύγαμε για Λεωφόρο! Όχι, μισό να τσεκάρω τη χρονομηχανή. Φύγαμε για Νέα Φιλαδέλφεια! Και μετά για Καραϊσκάκη, υπό τους ήχους του Still loving you (άτιμε Gerrard).

Δεν πιστεύω να μπερδεύτηκες. Γιατί κάπως έτσι θα ήταν το trailer του video που βρίσκεται μέσα σε αυτό το άρθρο. Λίγο μπερδεμένο, λίγο μπρος πίσω, λίγο μισό να τσεκάρω το VAR. Πάτα το play για να ξεμπερδευτείς και να μας θαυμάσεις στο νέο Suzuki SWIFT Hybrid να κάνουμε το κομμάτι μας, να αφήνουμε το σημάδι μας και να θυμόμαστε μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές!

To Suzuki SWIFT Hybrid είναι, όπως θα έλεγε και ο φίλος μας ο Mick, an eco friendly and fun to drive hatchback! Eco friendly ιντίντ, γιατί είναι υβριδικό, που σημαίνει ότι μειώνει αισθητά την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων CO2. Μόνο 88gr ανά χιλιόμετρο! Αυτός είναι και ο λόγος που το νέο SWIFT έχει 0 τέλη κυκλοφορίας. Οικονομία και οικολογία με άλλα λόγια.

Και όσο για το fun to drive, αυτό είναι αυτονόητο. Γιατί όταν ο νέος κινητήρας 1.2 DUALJET συνεργάζεται με το ήπιο υβριδικό σύστημα της Suzuki, το SWIFT δεν χάνει τη δύναμή του ούτε στο ελάχιστο! Και με το χαμηλό του βάρος, οι διαδρομές γίνονται ακόμα πιο απολαυστικές.

Εξωτερικά, έχει κάνει ένα μίνι makeover, σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο και έχει γίνει πιο σπορ, με δυναμική τρισδιάστατη μπροστινή μάσκα και έξτρα διακοσμητική λωρίδα χρωμίου. Με αεροδυναμική οροφή και «κρυμμένη» λαβή της πίσω πόρτας, έχει αυτό το κάτι που σε κερδίζει. Όσο για την γκάμα, έχουν προστεθεί νέα χρώματα και διχρωμίες. Πώς το θες; Κόκκινο με μαύρη οροφή; Μπλε με μαύρη, πορτοκαλί με μαύρη ή κίτρινο με ασημί; Οροφή πάντα.

Με το που μπαίνεις και κάθεσαι στη θέση του οδηγού, νιώθεις αρχηγός. Το σπορ τιμόνι σου δίνει αυτοπεποίθηση, ενώ τα όργανα ελέγχου στην κεντρική κονσόλα αποτελούν μεγάλο συν στην εργονομία, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη σου. Έχεις επίσης και πολλές επιλογές στα διακοσμητικά στοιχεία για να ενισχύσεις τη σπορ αίσθηση στο εσωτερικό, όσο θες.

Ας μιλήσουμε, όμως, για τη multimedia οθόνη αφής 7 ιντσών. Μ’ ένα τσακ, συνδέεις το smartphone σου, χειρίζεσαι το σύστημα πολυμέσων και το πρόγραμμα πλοήγησης, ενώ γίνεσαι και μάστερ στο παρκάρισμα, ελέγχοντας την κάμερα οπισθοπορείας.

Όσο για τον κινητήρα, η Suzuki έχει εφοδιάσει το νέο SWIFT Hybrid με έναν νέο, πιο αποδοτικό 1.2 DUALJET. Σχετικά με το υβριδικό σύστημα σημείωσε τα εξής (ειδικός δεν είμαι, ρώτησα κι έμαθα): το υβριδικό σύστημα Suzuki μετατρέπει την κινητική ενέργεια που παράγεται κατά την επιβράδυνση, σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία φορτίζει την μπαταρία ιόντων λιθίου. Η ισχύς που αποθηκεύεται στην μπαταρία χρησιμοποιείται από την ηλεκτρογεννήτρια, ώστε να υποβοηθά τον κινητήρα κατά την επιτάχυνση, προσφέροντας υψηλότερη ροπή, ενώ ταυτόχρονα, μειώνει εντυπωσιακά την κατανάλωση καυσίμου. Και όταν λέμε εντυπωσιακά, το εννοούμε, με τον μικτό κύκλο να φτάνει τα 3,9 λτ./100 χλμ.!

Και πάμε στο απίστευτα πλούσιο ρόστερ συστημάτων ασφάλειας. Τα εξελιγμένα συστήματα προστασίας Suzuki Safety Support είναι πανέξυπνα και «μαντεύουν» τι πρόκειται να πάει στραβά και το αποτρέπουν. Με τις smart λειτουργίες τους κάνουν την οδήγηση ευκολότερη και ασφαλέστερη. Κράτα σημειώσεις για όλα όσα διαθέτει το νέο Suzuki Swift:

-Dual Sensor Brake Support (DSBS), για πιο ασφαλή οδήγηση με σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας και σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Αυτοκινήτου

-6 αερόσακους

-Σύστημα Hill Hold

-Σύστημα Αναγνώρισης Τυφλού Σημείου (Blind Spot Monitor)

-Σύστημα Υποβοήθησης Οπίσθιας Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (Rear Cross Traffic Alert)

-Σύστημα Αναγνώρισης σημάτων Κυκλοφορίας (Traffic Sign Recognition)

Αυτό είναι το νέο Suzuki SWIFT Hybrid! Παιχνιδιάρικο και ασφαλές, άνετο και ευχάριστο, προηγμένο και έξυπνο. Με ένα τέτοιο αυτοκίνητο, αφήνεις εύκολα το σημάδι σου στην πόλη, καθώς αναλογίζεσαι τα ματς που σε έχουν σημαδέψει. Τι περιμένεις, Make Your Mark!