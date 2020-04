Οι άγνωστες ιστορίες 10 θρύλων της ροκ με τα αυτοκίνητά τους (pics)

Sex and drugs and rock and roll! H ζωή των θρύλων της ροκ δεν περιοριζόταν μόνον σε αυτές τις τρεις «απολαύσεις», αλλά και σε άλλα πράγματα όπως τα γρήγορα, πολυτελή και ιδιαίτερα αυτοκίνητα. Με ορισμένα από αυτά τα μοντέλα συνδέθηκε πάντως το όνομα κάποιων ιερών τεράτων της ροκ μέσα από περίεργα περιστατικά και συμπτώσεις. Δείτε δέκα τέτοια χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Πολ Μακ Κάρτνεϊ, Aston Martin DB5

Το θρυλικό Σκαθάρι είχε κατά καιρούς πολλά αυτοκίνητα στην κατοχή του, όπως μία πράσινη Aston Martin DB5 στην οποία είχε γράψει και το πασίγνωστο τραγούδι «Hey Jude». Το όνομα του Μακ Κάρτνεϊ συνδέθηκε ωστόσο με fake news που κυκλοφόρησαν το 1966, σύμφωνα με το οποία είχε χάσει τη ζωή του θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα και ότι αντικαταστάθηκε από σωσία στο συγκρότημα των Beatles.

Eλβις Πρίσλεϊ, De Tomaso Pantera

Ο King λάτρευε τις Cadillac και αγόρασε στη διάρκεια της ζωής του πάνω από 100 τέτοια αυτοκίνητα, τα περισσότερα από τα οποία δώρισε σε φίλους και συγγενείς. Όταν χώρισε ωστόσο το 1974 από τη σύζυγό του Πρισίλα, χάρισε στη νέα φίλη του μία De Tomaso Pantera. Το αυτοκίνητο ήταν στυλιστικά ανυπέρβλητο, όμως πάθαινε συνεχώς βλάβες, οπότε το…εκτέλεσε στην κυριολεξία. Συγκεκριμένα, όταν δεν πήρε κάποια στιγμή για πολλοστή φορά εμπρός, ζήτησε από την φίλη του να βγει από το αυτοκίνητο και μετά τράβηξε το πιστόλι του, πυροβόλησε πέντε φορές το ιταλικό supercar και πήρε μία Cadillac από το γκαράζ του, για να πάνε στον κινηματογράφο.

Ερικ Κλάπτον, Ferrari SP12 EC

Ο διάσημος συνθέτης και τραγουδιστής έχει μία ολόκληρη συλλογή από Ferrari αλλά και το προνόμιο ενός μοναδικού μοντέλου από το Μαρανέλο αποκλειστικά για αυτόν. Η Ferrari SP 12EC παραδόθηκε στον βασιλιά των μπλουζ το 2012, βασίζεται στην 458 Italia, ωστόσο αποτίει τιμή στην 512 ΒΒ. H τιμή του αυτοκινήτου εκτιμάται γύρω στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.

Τζένις Τζόπλιν, Porsche 356

Ο Τζένις Τζόπλιν λάτρευε τις Porsche 956 και είχε αγοράσει το 1964 ένα τέτοιο αυτοκίνητο, του οποίου το αμάξωμα έβαψε με πολύχρωμα ψυχεδελικά μοτίβα ως γνήσιο παιδί των λουλουδιών. Κάποια στιγμή το αυτοκίνητο κλάπηκε και βάφτηκε γκρι, ώστε να μην κάνει μπαμ και το βρει εύκολα η αστυνομία. Τελικά όμως βρέθηκε και η Τζόπλιν το έβαψε και πάλι σύμφωνα με τα πλουμιστά γούστα της.

Κιθ Ρίτσαρντς, Bentley S2

Παροιμιώδεις ήταν οι ιστορίες του κιθαρίστα των Rolling Stones με τα ναρκωτικά. Ο Ρίτσαρντς αποδείχθηκε όμως αρκούντως έξυπνος, ώστε να αποφεύγει ο ίδιος την οδήγηση λόγω της εξάρτησής του. Ετσι αγόρασε νωρίς μία Bentley S2 και προσέλαβε σοφέρ για να την οδηγεί. Στον εξοπλισμό του αυτοκινήτου περιλαμβανόταν ένα πικ απ στο ντουλαπάκι του συνοδηγού και μία μεγάλη κρύπτη, για να βάζει εκεί ο Κιθ Ρίτσαρντς τις ναρκωτικές ουσίες του.

Κιθ Μουν, Ferrari Dino

Ο ντράμερ του συγκροτήματος των Who ήταν γνωστός για το χιούμορ του και την μανία του να βανδαλίζει τα δωμάτια των ξενοδοχείων, όπου διανυκτέρευε. Ο Μουν που πέθανε σε ηλικία μόλις 32 ετών το 1978, δάνεισε ένα βράδυ που τα έπινε σε μία παμπ την αγαπημένη του Ferrari Dino σε μία παρέα νεαρών που του ζήτησε να την οδηγήσει. Όταν του την επέστρεψαν και βγήκε αργά τη νύχτα από την παμπ, βρήκε μπροστά του τη Ferrari κατεστραμμένη, ενώ οι πιτσιρικάδες είχαν γίνει άφαντοι.

Τζον Λένον, Rolls – Royce Phantom V

O Τζον Λένον άλλαξε πολλά αυτοκίνητα στη ζωή του, μεταξύ των οποίων και μία Rolls – Royce Phantom V με ψυχεδελική βαφή, δίπλα στην οποία έχει φωτογραφηθεί και με τον γιο του Τζούλιαν. Το διάσημο Σκαθάρι ήταν πολύ κακός οδηγός, γι αυτό και όταν αγόρασε μία γαλάζια Ferrari 330 GT με V12 κινητήρα, δεν έμπαινε κανένας από τους υπόλοιπους Beatles μαζί του στο αυτοκίνητο και κυκλοφορούσε σχεδόν πάντα μόνος.

Νικ Μέισον, Ferrari 250 GTO

Ο ντράμερ των Pink Floyd είναι εξαιρετικός γνώστης του αυτοκινήτου και διαθέτει μία μεγάλη συλλογή γρήγορων και κλασικών μοντέλων. Ο 76χρονος έκανε μία καταπληκτική επιλογή το 1977, οπότε αγόρασε μία συλλεκτική Ferrari 250 GTO στη τιμή –τότε- των 37.000 λιρών Αγγλίας. Σήμερα εκτιμάται, ότι η αξία του συγκεκριμένου μοντέλου φτάνει έως και τα 50 εκατ. δολάρια.

Mάιλς Ντέιβις, Lamborghini Miura

O διάσημος μουσικός της τζαζ λάτρευε τις γρήγορες Ferrari και Lamborghini. Κάποια εποχή αγόρασε μία πανέμορφη Lamborghini Miura την οποία διέλυσε σε τροχαίο ατύχημα ελάχιστο καιρό αφού την είχε παραλάβει. Ο Ντέβις τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά και νοσηλεύθηκε σε νοσοκομείο, όμως παρήγγειλε μέσα από τον θάλαμο του πόνου μία καινούρια Lamborghini Miura, για να μη χάσει χρόνο!

Μικ Τζάγκερ, Αston Martin DB6

Mία Αston Martin DB6 του 1966 ήταν ένα από τα εμβληματικότερα αυτοκίνητα στη ζωή του Μικ Τζάγκερ. Μάλιστα ο τραγουδιστής των Rolling Stones φωτογραφήθηκε καλλιτεχνικά με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο από τον διάσημο φωτογράφο Τζέρεντ Μάνκοβιτς. Εντελώς διαφορετικές ήταν ωστόσο οι φωτογραφίες του Τζάγκερ μετά από σύγκρουση της Aston Martin του με ένα όχημα της εταιρείας Kraft Foods τον Αύγουστο του 1966 στο Λονδίνο, όπου απεικονίζεται και ένας αστυνομικός να καταγράφει τα στοιχεία του οχήματος!