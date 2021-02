Prospect από τη Νιγηρία έχει ύψος 2.36 μέτρα και καρφώνει όρθιος! (vids)

Αμπιοντούν Αντεγκόκε: Κρατήστε αυτό το όνομα. Όπως φαίνεται ίσως να μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για ένα prospect από τη Νιγηρία που βρίσκεται και «δουλεύεται» στις ΗΠΑ και θυμίζει λίγο από... Τάκο Φολ.

Μόνο που είναι πιο ψηλός. Βλέπει τον κόσμο από τα 236 εκατοστά και μπορεί να καρφώσει χωρίς να σηκώσει καθόλου τα πόδια του από το παρκέ. Είτε κάνει, είτε δεν κάνει καριέρα στο μέλλον, αξίζει... προσοχής.

Δείτε τα βίντεο που ακολουθούν και θα καταλάβετε τι εννοούμε.

Good luck trying to stop 7'9" Nigerian prospect Abiodun Adegoke in the post



(via BigNaija/IG) pic.twitter.com/9SvF6cp4U5

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 26, 2021