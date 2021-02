Αυστραλία: Γεμάτη από ΝΒΑers η προεπιλογή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες! (pic)

Συγκεκριμένα τα «καγκουρό» θα έχουν 24 παίκτες στην προεπιλογή, εκ των οποίων οι 11 αγωνίζονται στο ΝΒΑ! Όπερ και σημαίνει ότι αναμένεται να «κατεβάσουν» μια εξόχως δυνατή ομάδα στο Τόκιο.

Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι αυτά των Μπεν Σίμονς, Πάτι Μιλς, Ράιαν Μπρόκχοφ, Ματίς Τάιμπουλ, Τζο Ίνγκλες, Άρον Μπέινς.

Η προεπιλογή αποτελείται από τους Ντενγκ Αντέλ, Άρον Μπέινς, Ράιαν Μπρόκχοφ, Εξέβιερ Κουκς, Μιτς Κρικ, Μάθιου Ντελαβεντόβα, Ντάντε Έξουμ, Τζος Γκίντεϊ, Κρις Γκούλντινγκ, Τζος Γκριν, Άιζακ Χάμφρις, Τζο Ίνγκλες, Νικ Κέι, Τζοκ Λαντέιλ, Μιτς ΜακΚάρον, Ουίλιαμ ΜακΝτάουελ-Γουάιτ, Ουίλ Μανγκάι, Θον Μέικερ, Πάτι Μιλς, Μπροκ Μότουμ, Μιτς Νόρτον, Ντούοπ Ριθ, Μπεν Σίμονς και Ματίς Τάιμπουλ.

Η Αυστραλία βρίσκεται στον Β' Όμιλο των Ολυμπιακών Αγώνων μαζί με τη Νιγηρία, ενώ περιμένει και τους νικητές από τα Προολυμπιακά σε Βελιγράδι και Σπλιτ.

BREAKING NEWS – Basketball Australia is excited to announce the Australian Men’s Basketball Olympic Squad and coaching appointments for @Tokyo2020.

Read the full announcement https://t.co/1zuzjrA3tu#WeAreBasketball #WeAreReady #Tokyo2020 @AusOlympicTeam pic.twitter.com/2HzCcOBAHZ

— Basketball Australia (@BasketballAus) February 2, 2021