Aυστραλία: Θετικοί στον κορονοϊό 12 παίκτες της Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ (pic)

Συνεχίζονται να αυξάνονται οι αθλητές που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό.

Η λίγκα μπάσκετ της Αυστραλίας, NBL ανακοίνωσε πως 12 παίκτες της Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ βρέθηκαν θετικοί στον covid-19.

Όπως ήταν λογικά, η ομάδα μπήκε αμέσως σε καραντίνα για τις επόμενες 14 μέρες, ενώ οι παίκτες της αντιπάλου (Σάουθ Ιστ Μέλμπουρν) βρίσκονται σε περιορισμό.

Both @MelbUnitedHQ and the @SEMelbPhoenix will remain in lockdown with no further training for both Clubs until further notice.

A total of 12 players from Melbourne United have now tested positive for COVID-19.

Statement: https://t.co/UIBuybLf65 pic.twitter.com/1YHrQflMpA

— The NBL (@NBL) August 2, 2020