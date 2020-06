Σε μια ειρηνική διαδήλωση που έλαβε χώρα στο Σαν Φρανσίσκο με τίτλο «Speak Up and Dribble: Supporting the Black Community Outside the Lines», οι παρευρισκόμενοι θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ.

Όπως είναι γνωστό ο Φλόιντ υπέστη θύμα ρατσιστικής δολοφονίας με αστυνομικό, ο οποίος του πατούσε τον λαιμό για 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Οι διαδηλωτές, με μια μπάλα μπάσκετ στο χέρι άρχισαν να κάνουν ντρίπλα για το ίδιο χρονικό διάστημα.