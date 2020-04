Σουτάρει με κάθε πιθανό κι απίθανο τρόπο στο σπίτι του κι έγινε viral! (vid)

Τι έκανε;

Για 23 ημέρες σούταρε με κάθε πιθανό κι απίθανο τρόπο στην μικρή μπασκέτα της κόρης του και κατέγραψε τις προσπάθειές του.

«Δεν είχα πρόθεση να κάνω trick shots. Για παράδειγμα, την 9η ημέρα υποτίθεται ότι θα ήταν αστείο... Σε φάση "είναι μόλις η 9η μέρα κι έχω γίνει ειδικός σε αυτό". Περπάτησα στις σκάλες κι έριξα την μπάλα κάτω, συνεχίζοντας να περπατάω, χωρίς να με νοιάζει. Μετά σκέφτηκα να το κάνω πράξη, γιατί κάποιος σχολίασε ότι ανυπομονεί να δει το αυριανό. Είχε πλάκα, ήθελα κάτι να κάνω, δεν μπορώ να κάθομαι», είπε στο «wral.com».

Αυτό το βίντεο το πέτυχε με την πρώτη προσπάθεια, όπως είπε.

Δείτε τα όλα συγκεντρωμένα, με την 15η μέρα να ξεχωρίζει με την... γκάφα του! Η γυναίκα του θα έπαθε σίγουρα σοκ!

Here is a better video of the shots together. Days 7-30 pic.twitter.com/cQtIeClW2C

— Mark Brady (@MarkBradyyy) April 17, 2020