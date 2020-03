«Πετάει, πετάει» ο γιος του Σακίλ Ο' Νιλ! (vids)

Ο ίδιος μοιράστηκε ένα βίντεο με σκοπό να δει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται την περίοδο της ολικής απραξίας.

Βέβαια έχει το προνόμιο να διαθέτει γήπεδο μπάσκετ στο σπίτι του και να προπονείται εντατικά. Μην ξεχνάτε ότι αντιμετώπισε και πρόβλημα με την καρδιά του, με αποτέλεσμα να μείνει έναν χρόνο μακριά από οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα.

Τα αποτελέσματα; Στα δύο βίντεο που ακολουθούν, με τον ίδιο να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση όσον αφορά το άλμα του!

I got heavier I’m tryna see if my bounce still there pic.twitter.com/Wq7g3nUSGw

— Shareef O’Neal (@SSJreef) March 29, 2020