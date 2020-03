Παγκόσμιο Κύπελλο 2006: «Τι θα γινόταν αν η Αμερική έβαζε τις βολές;» (vid)

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Έχουν περάσει 14 χρόνια από εκείνον τον επικό ημιτελικό μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2006, όπου η ελληνική ομάδα έκανε ένα θαύμα και νίκησε τους ΝΒΑers σε ένα παιχνίδι που έχει μείνει στην ιστορία.

Ένας Αμερικανός πάντως έχει μερικά... what if και αναρωτιέται, με την FIBA να το δημοσιεύει τι θα γινόταν αν η Αμερική ήταν πιο εύστοχη στις βολές.

Οι περισσότεροι Έλληνες θυμόμαστε αρκετές λεπτομέρειες από εκείνο το παιχνίδι, όπως ότι οι Αμερικάνοι είχαν όλα τα αστέρια τους και εμείς τους νικήσαμε και τους πετάξαμε εκτός, με την επιτυχία αυτή να είναι μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Το ερώτημα που θέτει ο ρεπόρτερ είναι αν η Αμερική ήταν εύστοχη στις βολές τι θα είχε γίνει. Οι ΗΠΑ είχαν 58% από την γραμμή με 20/34.

Οι Αμερικάνοι θα είχαν κερδίσει στον Τελικό την Ισπανία, μια ομάδα που είχαν κερδίσει δύο χρόνια πριν στους Ολυμπιακούς της Αθήνα;

Θα είχαν την ίδια δίψα δύο χρόνια αργότερα στους Ολυμπιακούς ξανά;

Θα πρέπει να υπάρχει ένας αστερίσκος δίπλα σε ΛεΜπρον και Ουέιντ για το ότι δεν έχουν κατακτήσει Παγκόσμιο, ενώ έχουν σαρώσει τα πάντα σε τίτλους;

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος θέτει μερικά ερωτήματα, αλλά παραδέχεται ότι αυτό το παιχνίδι έχει περάσει στην ιστορία. Η ελληνική ομάδα ερχόταν με φόρα από το 2005, έκανε σπουδαίο τουρνουά μέχρι να φτάσει στους Αμερικανούς και της άξιζε η νίκη.

Παπαλουκάς, Σχορτσανίτης, Σπανούλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης στον πάγκο όλοι ήταν άριστοι σε μια μεγάλη μπασκετική βραδιά και ελληνική ομάδα στο σύνολο της κατάφερε και σόκαρε όλο τον μπασκετικό πλανήτη.

