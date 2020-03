Το Blieacher Report «ψάρεψε» ένα ανάλογο βίντεο και αμέσως το έκανε viral! Συγκεκριμένα ένας κάτοικος των ΗΠΑ αντιμετωπίζει την καραντίνα στο σπίτι με... διαγωνισμό τριπόντων στην κουζίνα του σπιτιού του.

Εμπρός, λοιπόν. Ξεκινήστε και εσείς!

He made his own kitchen 3-point contest. (via milesjamieson4) pic.twitter.com/q0qnZojD6U

— House of Highlights (@HoHighlights) March 16, 2020