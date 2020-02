Φοβερός: Παίκτης σε αγώνα λυκείων στις ΗΠΑ σημείωσε 63 πόντους! (vid)

Αυτή τη στιγμή θεωρείται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ως ένα από τα next big thing του Αμερικάνικου μπάσκετ. Και βάλθηκε να το αποδείξει στο ματς του Ypsilanti Lincoln (σ.σ. η ομάδα που αγωνίζεται) με το Chelsea, έχοντας 63 πόντους και 21 ριμπάουντ.

Μάλιστα ο 16χρονος φόργουορντ κατάφερε να φύγει και νικητής από το γήπεδο ύστερα από δύο παρατάσεις και να προσθέσει μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση στο ενεργητικό του.

Emoni Bates shouldn't be able to play against high schoolers anymore...

63 PTS and 21 REB tonight. Wild. @brhoops pic.twitter.com/ZkBnxDVO5X

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 19, 2020