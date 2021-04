Το Twitter… αποθέωσε την «πιο όμορφη γυναίκα στο WNBA»! (pics)

H 23χρονη πόιντ γκαρντ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα prospects της φετινής σειράς του WNBA Draft και θα αρχίσει την επαγγελματική καριέρα της στους Ιντιάνα Φίβερ που την επέλεξαν στο νούμερο 4.

Η Γκόντρεζικ έγινε viral για τις αντιδράσεις της όταν έγινε draft pick, παρακολουθώντας τη διαδικασία στο πλευρό της μητέρας της κι εν συνεχεία ανεβάζοντας στα social media φωτογραφίες από τη βραδιά του Draft, κερδίζοντας αποθεωτικά σχόλια!

God made her look like THAT and gave her THAT talent pic.twitter.com/Zm2rskdxS8

— (@orangejuicpapi) April 18, 2021