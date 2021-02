Η 29χρονη σούτινγκ γκαρντ υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαιρώντας τα στήθη της με σκοπό να εμπνεύσει νέους τρανσέξουαλ αθλητές, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Twitter.

«Είναι δύσκολο να πω τι νιώθω όταν βλέπω το σώμα μου απαλλαγμένο από τα στήθη για πρώτη φορά. Να βλέπω το στήθος μου με τον τρόπο που πάντα ήθελα να το δω και με μια αίσθηση ευφορίας φύλου πολύ διαφορετική από τη δυσφορία που θα μπορούσε» ανέφερε χαρακτηριστικά η Κλαρεντόν που ανέκαθεν δήλωνε ανοιχτά τη σεξουαλική ταυτότητά της ενώ το WNBA και η ομάδα της, η New York Liberty έχουν εκφράσει τη δημόσια στήριξή τους στην παίκτρια.

«Για μένα είναι ελευθερία. Έχω μάθει ότι το φύλο μου δεν ταιριάζει με τα καλούπια στα οποία φτιάχτηκε για να ταιριάζει. Γνωρίζω ότι το φύλο μου θα συνεχίσει να εξελίσσεται γιατί μεγαλώνουμε και συνεχίζουμε να αλλάζουμε. Όλοι έχουμε αρρενωπότητα και θηλυκότητα μέσα μας» τόνισε δικαιολογώντας την απόφασή της.

I’m usually not scared to share news publicly but the amount of hate, myths & ignorance actually had me debating sharing this joy. I had Top Surgery I’m feeling free & euphoric in my body & want Trans people to know and see that we’ve always existed & no one can erase us!pic.twitter.com/6ERDPoQGwb

