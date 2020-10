Η Σου Μπερντ αρραβωνιάστηκε την Μέγκαν Ράπινο! (pic)

Η Σου Μπερντ και η Μέγκαν Ράπινο αποφάσισαν πως είναι καιρός να διαφοροποιήσουν τη σχέση τους. Να την κάνουν πιο επίσημη. Και να τη φέρουν στο προτελευταίο στάδιο, πριν τον γάμο. Οι δύο αθλήτριες διατηρούν σχέση εδώ και τρία χρόνια. Εδώ και μερικές ώρες είναι αρραβωνιασμένες!

Η 40χρονη Μπερντ, τέσσερις φορές Χρυσή Ολυμπιονίκης και άλλες τόσες πρωταθλήτρια στο WNBA, είπε «ναι» στην πρόταση που της έκανε η Ράπινο, δύο φορές πρωταθλήτρια κόσμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και κάτοχος της Χρυσής Μπάλας το 2019.

Η φωτογραφία που «ανέβηκε» στο διαδίκτυο διέθετε όλα όσα έπρεπε: ειδυλλιακό τοπίο, την Ράπινο γονατισμένη και την Μπερντ γοητευμένη.

Τη χαρά των δύο αθλητριών θέλησε να μοιραστεί και ο υποψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, γράφοντας στο twitter: «Η αγάπη θα βρίσκει πάντα τον δρόμο».

Sue Bird and Megan Rapinoe just got engaged.

(@S10Bird) pic.twitter.com/KC6B9OkC9u

— theScore (@theScore) October 31, 2020