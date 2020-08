Η πρώην μπασκετμπολίστρια του Ολυμπιακού άφησε τις συμπαίκτριές της με το στόμα ανοικτό καθώς ευστόχησε από το κέντρο του γηπέδου.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης η Τζάκι Γέμελος πέταξε τη μπάλα και την έστειλε συστημένη στο καλάθι.

Δείτε τι έβαλε!

Jacki is coming for all the bread this season #SUNState | @JackiG_23 pic.twitter.com/ZQdXtyGypU

