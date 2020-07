Οι Σπαρκς του Λος Άντζελες είχαν προπόνηση και η Καντέις Πάρκερ βρήκε χρόνο να γυμνάσει την κόρη της.

Μία από τις καλύτερες παίκτριες του WNBA αποφάσισε να δείξει ορισμένα κόλπα στο παιδί της για τον τρόπο παιχνιδιού της.

Δείτε το βίντεο...

Candace Parker teaching her daughter some moves at @LASparks practice pic.twitter.com/3j2tFhrfoi

