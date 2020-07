Ο Ίρβινγκ δίνει $1.5 εκατ. στις WNBAers που δεν θα είναι στο restart!

Οι παίκτες του ΝΒΑ υποστηρίζουν το κορυφαία γυναικείο πρωτάθλημα του κόσμου και το προμοτάρουν, καθώς φόρεσαν μπλούζες με το σήμα της λίγκας.

Οι Τζα Μοράντ, Γιουσούφ Νούρκιτς και Τρε Γιανγκ ήταν μερικοί από αυτούς ενώ ο Καϊρί Ίρβινγκ προχώρησε το ζήτημα, εκφράζοντας την έμπρακτη στήριξη του με τη δωρεά 1.5 εκατομμυρίου δολαρίων στις αθλήτριες που δεν θα βρίσκονται στη «φούσκα» εξαιτίας του κορονοϊού ή για ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης!

Nets’ Kyrie Irving has started a $1.5 million fund for WNBA players who choose to sit out the 2020 WNBA season due to personal, professional, health, and/or safety-related reasons.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 27, 2020