Η σούπερ σταρ του WNBA και των Ουάσινγκτον Μίστικς πάσχει από τη νόσο Lyme η οποία προκαλείται από τσίμπημα και έχει ως αποτέλεσμα τους μυϊκούς πόνους, την εξάντληση και ανάλογα άλλα συμπτώματα.

Η Ντέλε Ντόουν ανησυχεί επειδή υπάρχει η περίπτωση να μολυνθεί από τον covid-19 και να έχει επιπλοκές στην υγεία της. Όμως η ιατρική επιτροπή του ΝΒΑ δεν αναγνωρίζει ότι υπάγεται στις «ευπαθείς ομάδες» με αποτέλεσμα η διάσημη μπασκετμπολίστρια να πρέπει να διαλέξει.

Να αγωνιστεί και να πληρωθεί κανονικά έχοντας τον φόβο πιθανής επιπλοκής ή να μην αγωνιστεί καθόλου αλλά παράλληλα να μην λάβει και χρήματα;

After the WNBA declined her medical exemption for Lyme disease, Elena Delle Donne has to decide whether to sit out and forgo her salary or risk playing this season. pic.twitter.com/HIXKcw9G3k

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 15, 2020