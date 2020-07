WNBA: Με ονόματα γυναικών που ήταν θύματα βίας στις φανέλες (pic)

Το ΝΒΑ έκανε γνωστό πως οι παίκτες θα μπορούν να φέρουν διάφορα μηνύματα στις φανέλες τους με την επανεκκίνηση, τα οποία θα προωθούν την ισότητα και το μήνυμα «Black Lives Matter», μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Το ίδιο μονοπάτι ακολουθεί τώρα και η κορυφαία λίγκα του γυναικείου μπάσκετ, που θα επανεκκινήσει επίσης την δράση της, αλλά νωρίτερα από το ΝΒΑ - στις 24 Ιουλίου στο Μπρέιντεντον της Φλόριντα.

Όπως έγινε γνωστό, το WNBA επιτρέπει στις παίκτριές τους να έχουν στις φανέλες τους τα ονόματα γυναικών που έχουν χάσει τη ζωή τους από φυλετική ή αστυνομική βία.

The WNBA has agreed to feature the names of women who have died as the result of alleged racial violence or police brutality on their jerseys during the upcoming 2020 season, per @ZachLowe_NBA, @ramonashelburne pic.twitter.com/LBRchVxieq

