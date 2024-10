Η Κέιτλιν Κλαρκ πήρε και επίσημα το βραβείο της rookie της σεζόν στο WNBA.

Είναι το next big thing του αμερικανού μπάσκετ. Η Κέιτλιν Κλαρκ έχει γίνει από Νο.1 του draft, σταρ του WNBA και πριν λίγες ώρες, κατέκτησε και επίσημα το βραβείο της rookie της σεζόν.

Η γκαρντ των Indiana Fever δεν είχε αντίπαλο στη συγκεκριμένη κατηγορία, αφού συγκέντρωσε 66 ψήφους από τις 67 συνολικά. Η μοναδική που έχασε, πήγε στο αντίπαλο δέος από τα χρόνια του κολεγιακού, την Έιντζελ Ρις. Η Κλαρκ τελείωσε την regular season με 19.2 πόντους, 8.4 ασίστ και 5.7 ριμπάουντ. Μάλιστα οι 8.4 ασίστ είναι και η κορυφαία επίδοση rookie στην ιστορία του WNBA.

Μια απίθανη παίκτρια που κάνει τη μπάλα... κομπολόι και έχει εξελιχθεί σε απίθανη σουτέρ, καταθέτοντας τα διαπιστευτήρια της και από τα χρόνια που έπαιζε στο Iowa στο κολέγιο.

