Ο Πασκουάλ προπονητής στους World Stars στο All Star Game της VTB League (pic)

Ο Τσάβι Πασκουάλ της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης θα αποτελέσει τον προπονητή των World Stars στο ετήσιο All Star Game της VTB League.

Το event θα λάβει χώρα στις 14 Φεβρουαρίου στην VTB Arena της Μόσχας και θα αναμετρηθεί η επίλεκτη ομάδα των Ρώσων με τους ξένους που αγωνίζονται στη λίγκα.

Αντίστοιχα, την Ρωσία θα κοουτσάρει ο προπονητής της Λοκομοτίβ Κουμπάν, Εβγκένι Πασούτιν.



