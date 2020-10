Χίμκι: Ο Σβεντ έγινε ο πρώτος που πετυχαίνει 3.000 πόντους! (pic)

Ο Ρώσος γκαρντ της Χίμκι επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στην εντός έδρας ήττα από τη Μακάμπι κι απόψε (26/10) έγραψε ιστορία κόντρα στην Άβτοντορ.

Ο Σβεντ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της VTB League που φτάνει τους 3.000 πόντους στη διοργάνωση!

Η VTB League διεξήχθη για πρώτη φορά το 2008. Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει κατακτήσει τον τίτλο 10 φορές ενώ η Χίμκι ήταν η μοναδική που έσπασε το... κατεστημένο της «ομάδας του στρατού», το 2011.

Алексей Швед становится первым игроком в истории Лиги, набравшим 3 тысячи очков в карьере

Alexey Shved becomes the first player in the League history to reach 3000 career points! pic.twitter.com/JQwHLMxfia

