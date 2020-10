Ο Μπράουν της Ούνικς έκανε push ups την ώρα του αγώνα! (vid)

Η Ούνικς Καζάν του Δημήτρη Πρίφτη επικράτησε της Ενισέι με σκορ 75-64 κι έκανε το 2-0 στη VTB League, έχοντας ως κορυφαίους τους Τζόρνταν Μόργκαν και Νέιτ Ουόλτερς.

Ενώ, λοιπόν οι παίκτες των δυο ομάδων ήταν στο παρκέ στα 5:50 για το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Τζον Μπράουν έκανε push ups στη βασική γραμμή!

Για την ιστορία, τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 25:50.

Alan @alantwilliams: I can do 5 push ups during the game

John Brown: Hold my beerpic.twitter.com/pDHBo144Du

— VTB League (@VTBUL) October 25, 2020