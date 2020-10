Απίστευτο... χώσιμο του Κλάιμπερν στη Ρωσία για τον κορονοϊό!

Ο Ουίλ Κλάιμπερν κάνει υπομονή εδώ και καιρό. Μακριά από την οικογένειά του. Και δίχως το δικαίωμα να τους δει από κοντά, αφού η Ρωσία εξακολουθεί να μην επιτρέπει τις μετακινήσεις ξένων πολιτών, λόγω της covid-19.

«Μου προκαλεί απορία πως όλες οι χώρες επιτρέπουν την επίσκεψη των οικογενειών (σ.σ.: των παικτών), εκτός από τη Ρωσία. Η Ρωσία λειτουργεί σαν να προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να περιορίσει την πανδημία, ενώ την ίδια στιγμή ζουν μία κανονική ζωή χωρίς κανένα περιορισμό», έγραψε ο Αμερικανός φόργουορντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Και δεν σταμάτησε εκεί. Έχει και συνέχεια: «Ο ερχομός της οικογένειάς μου θα κάνει τα πράγματα χειρότερα; Εδώ δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μαλ@@@ που έχω ακούσει. Ομάδες πάνε και έρχονται κάθε εβδομάδα στη Ρωσία, αλλά οι οικογένειες δεν μπορούν; Λογικό μου ακούγεται. Να πονούν μόνο οι αθλητές».

Still amazing to me that every country has allowed families to come over except russia.. Russia acts like they are doing everything to minimize the spread here when they are living a complete normal life with no restriction at all.. and you telling me adding my wife and kids....

— Will Clyburn (@Da_Thrill21) October 24, 2020