Νωρίτερα έγινε γνωστό πως η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη έχει κάνει πρόταση στον Ιταλό φόργουορντ για 1+1 χρόνια και διαπραγματεύεται μαζί του.

Ωστόσο, η ίδια η ομάδα διέψευσε το δημοσίευμα, καθώς τόνισε πως «Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ποτέ δεν διαπραγματευτήκαμε».

That is not true. We never negotiate

— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) July 21, 2020