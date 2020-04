«Ο Καλνιέτις ανανεώνει με Λοκομοτίβ Κουμπάν» (pic)

Θα συνεχιστεί η συνεργασία του Μάντας Καλνιέτις με την Λοκομοτίβ Κουμπάν.

Σύμφωνα με το Sportando, οι Ρώσοι πρόσφεραν επέκταση στον Λιθουανο γκαρντ και όλα δείχνουν πως θα αγωνίζεται στην ομάδα και τη νέα σεζόν.

Lokomotiv Kuban is negotiating a contract extension with Mantas Kalnitis for next season, a source told @SportandoIT.

The Lithuanian guard is expected to remain with the Russian team in 2020-2021

