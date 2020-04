Χάινς σε Κουρτινάιτις: «Τα πρωταθλήματα δεν κρίνονται στην κανονική διάρκεια» (pic)

Ο Ρίμας Κουρτινάιτις δεν συμφώνησε με την απόφαση της VTB να ακυρώσει τη φετινή σεζόν και μάλιστα επιτέθηκε στην ΤΣΣΚΑ λέγοντας μεταξύ άλλων πως, «αν η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είχε το ρεκόρ μας και ήταν πρώτη είμαι σίγουρος πως η VTB θα επικύρωνε την βαθμολογία και θα την έχριζε πρωταθλήτρια».

Η συγκεκριμένη ατάκα έφερε αντιδράσεις από τον Μάικ Τζέιμς και τον συνήθως ήρεμο Κάιλ Χάινς.

Ο Τζέιμς είπε απλά, «ο καθένας λέει ό,τι θέλει».

Ο Χάινς απάντησε πως, «με όλο τον σεβασμό προς τον κόουτς τα πρωταθλήματα δεν κρίνονται στην κανονική διάρκεια της σεζόν».

With all respects to coach and his team but championships aren’t won in the regular season.

— Kyle Hines (@SirHines) April 1, 2020