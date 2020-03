Κρούσμα κορονοϊού στην Κάλεβ, ανησυχία σε Λοκομοτίβ και ΤΣΣΚΑ (pic)

Η Κάλεβ Κράμο ενημέρωσε πως μέλος του προπονητικού team της ομάδας βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Η ομάδα της Εσθονίας πριν δύο μέρες αγωνίστηκε κόντρα στην Λοκομοτίβ Κουπάν ενώ οι Αμερικανοί παίκτες της βρέθηκαν στην Μόσχα και συνάντησαν τους συμπατριώτες τους από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό υπάρχει μία σχετική ανησυχία στις τάξεις των ομάδων.

