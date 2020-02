Όπως αναφέρει το «Sportando», η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έχει βάλει στο «στόχαστρό» της τον πρώην παίκτη των Μάβερικς.

Ο Μπρόκχοφ αγωνίστηκε στην ομάδα του Ντάλας τα τελευταία δύο χρόνια - αποχώρησε στις 11 Φεβρουαρίου - ενώ έχει φορέσει την φανέλα της Μπεσίκτας (2013-15) και της Λοκομοτίβ Κουμπάν (2015-18).

CSKA showing serious interest in former Mavs forward Ryan Broekhoffhttps://t.co/Uy7JtW2Wd4 via @Carchia

— Sportando (@Sportando) February 25, 2020