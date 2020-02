Ο Βιτάλι Φριντζόν πέρυσι κατέκτησε τον διαγωνισμό τριών πόντων και το επανέλαβε και φέτος.

Ο Ρώσος γκαρντ νίκησε στον τελικό τον Μπράνκο Μίρκοβιτς και έκανε το 2/2.

Виталий Фридзон защищает титул лучшего снайпера на Матче Звезд Единой Лиги ВТБ!

Vitaly Fridzon wins 2020 3-Point Contest! Wow, he did it again! pic.twitter.com/98M3d0W5sM

— VTB United League (@VTBUL) February 16, 2020