Τα συγχαρητήρια του Σ.Ε.Π.Κ. στον Πιστιόλη για την κατάκτηση του SuperCup με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης συνεχάρη τον Ανδρέα Πιστιόλη και τον άμεσο συνεργάτη του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Γιάννη Γαπκιάδη για την κατάκτηση του VTB United League SuperCup με την «ομάδα του στρατού».

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ξεκίνησε ιδανικά τις επίσημες υποχρεώσεις της για τη σεζόν 2025/26, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του VTB United League SuperCup που διεξήχθη στο Βελιγράδι. Η «ομάδα του στρατού» ξεπέρασε με άνεση το εμπόδιο της Ζενίτ στον τελικό και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Στη συνέχεια, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης συνεχάρη τον Ανδρέα Πιστιόλη και τον άμεσο συνεργάτη του, Γιάννη Γαπκιάδη, για την σπουδαία τους διάκριση.

Η ανακοίνωση του Σ.Ε.Π.Κ.

«Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον Ανδρέα Πιστιόλη και στον άμεσο συνεργάτη του, Γιάννη Γαπκιάδη, για την κατάκτηση του VTB United League SuperCup με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Οι δύο Έλληνες προπονητές συνεχίζουν με συνέπεια και επιτυχία την πορεία τους στον πάγκο ενός από τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρισμένους οργανισμούς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μέσα από την αξιοποίηση της βαθιάς γνώσης τους, της ακεραιότητας και του επαγγελματισμού τους, έχουν καταφέρει να πανηγυρίσουν σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις στο ενεργητικό τους.

Η πρόσφατη κατάκτηση του VTB United League SuperCup στο Βελιγράδι αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της σταθερής τους συνεισφοράς στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική προπονητική σχολή συνεχίζει να αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ».