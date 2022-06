Στο δυναμικό της ΤΣΣΚΑ διατηρείται ο Κάσπερ Γουέαρ που ανανέωσε την συνεργασία του με τους Ρώσους για δύο χρόνια. Παρελθόν οι Αλέρικ Φρίμαν και Γιόνας Γερέμπκο.

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι εξελίξεις στο στρατόπεδο της ΤΣΣΚΑ, με την ομάδα της Μόσχας να ανακοινώνει «προσθαφαιρέσεις» στο ρόστερ κατά τον σχεδιασμό της νέας σεζόν με νέο προπονητή τον Ραϊκοβιτς.

Θυμίζουμε πως η τελική απόφαση των ιθύνοντων της EuroLeague όρισε την μη συμμετοχή των ρωσικών ομάδων και την νέα χρονιά, κάτι που σημαίνει πως η «αρκούδα» θα αρκεστεί στις υποχρεώσεις της εκτός Ευρώπης. Μετά την ανακοίνωση του 20χρονου Ρουζέντσεφ, ως πρώτη μεταγραφή, ήρθαν οι αλλαγές εκ των έσω.

Συγκεκριμένα, η ΤΣΣΚΑ ανανέωσε την συνεργασία της με τον Κάσπερ Γουέαρ, που αποτέλεσε απο τις τελευταίες προσθήκες της ομάδας στη σεζόν και υπέγραψε επέκταση δύο ετών έχοντας δώσει σημαντικές βοήθειες. Από την άλλη, την πόρτα της εξόδου, θα ανοίξουν οι Αλέρικ Φρίμαν και Γιόνας Γερέμπκο, οι οποίοι αποχαιρετούν τους Ρώσους και αναζητούν τον νέο τους σταθμό.

