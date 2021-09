Η Ούνικς του Χεζόνια επέστρεψε από το -21 στην πρεμιέρα της VTB League

Η Ούνικς Καζάν έκανε ιδανική πρεμιέρα στη VTB League, ανατρέποντας διαφορά 21 πόντων και επικρατώντας της Λοκομοτίβ Κουμπάν με 96-87.

Η Ούνικς Καζάν επιστρέφει φέτος στην EuroLeague ως φιναλίστ του EuroCup. Σήμερα (23/9) πάντως άρχισε τις υποχρεώσεις της στη VTB League, επικρατώντας της Λοκομοτίβ Κουμπάν με 96-87, μολονότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 21 πόντους.

Ο Λορέντζο Μπράουν ήταν πρώτος σκόρερ των νικητών με 22 πόντους (7/8 βολές, 3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα) και 7 ασίστ ενώ σε ό,τι αφορά τον Μάριο Χεζόνια, ο Κροάτης πρώην φόργουορντ του Παναθηναϊκού τελείωσε τον αγώνα με 9 πόντους (5/5 βολές, 2/5 δίποντα, 0/4 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 λάθη και 1 κλέψιμο στα 22:57 που έμεινε στο παρκέ.

Για τη Λοκομοτίβ Κουμπάν, ο Έρικ ΜακΚόλουμ έμεινε στους 8 πόντους με 0/5 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 19-35, 40-57, 65-68, 96-87.

1. ΤΣΣΚΑ 1-0

2. Ούνικς Καζάν 1-0

3. Νίζνι

4. Αστάνα

5. Ενισέι

6. Κάλεβ

7. Ζενίτ

8. Άβτοντορ

9. Πάρμα

10. Ζιελόνα Γκόρα

11. Λοκομοτίβ Κουμπάν 0-1

12. Τσμόκι Μινσκ 0-1

What an opening game in Kazan! UNICS comes back from -21 & beats Loko!



📊@Zo_Brown - 22 + 7 AST, John Brown III - 15 + 10 REB, Andrey Vorontsevich - 14 + 9 REB, @SiP03 - 14 PTS

📊 @StantonKidd11 - 21 + 6 REB, Andrey Martyuk - 16 PTS, @Moneymot5 - 16 + 8 REB pic.twitter.com/U81xGGHbW0