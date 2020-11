Από την EuroLeague στην Μπαχτσεσεχίρ ο Ρόμπινσον (pic)

Ο πρώην παίκτης Χίμκι με θητεία και εμπειρία στην EuroLeague μετακόμισε στο τουρκικό πρωτάθλημα για λογαριασμό της Μπαχτσεσεχίρ.

O Τόμας Ρόμπινσον θα φέρει αθλητικότητα στην νέα του ομάδα, στην οποία αγωνίζεται και ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Έρικ Γκριν.

Thomas Robinson, Bahçeşehir Koleji'nde!

Geçtiğimiz sezon Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Khimki Moskova'da oynayan tecrübeli uzun, artık Red Dragons için mücadele edecek.

Welcome to our family, @Trobinson0 ! pic.twitter.com/6R2N6q93Dy

— Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) November 30, 2020