Τούρκογλου: Βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό (pic)

Δεν... ξέφυγε από τον κορονοϊό ο Χινταγιέτ Τούρκογλου. Ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας ενημέρωσε τον κόσμο πως προσβλήθηκε από τον κορονοϊό. Πρόσθεσε πως έχει ήπια συμπτώματα και συμβούλευσε προσοχή στις οδηγίες των ειδικών.

Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum.

— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) November 21, 2020