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Τούρκογλου: Βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό (pic)

Τούρκογλου: Βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό (pic)

Τούρκογλου: Βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό (pic)

Μέσω ανάρτησης ο Χινταγιέτ Τούρκογλου ενημέρωσε πως βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Δεν... ξέφυγε από τον κορονοϊό ο Χινταγιέτ Τούρκογλου. Ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας ενημέρωσε τον κόσμο πως προσβλήθηκε από τον κορονοϊό. Πρόσθεσε πως έχει ήπια συμπτώματα και συμβούλευσε προσοχή στις οδηγίες των ειδικών.

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