Η Τόφας «στοχεύει» παίκτη της Ζαλγκίρις! (pic)

Ο λόγος για τον Τόμας Ντίμσα, ο οποίος αναμένεται να παραχωρηθεί δανεικός από την ομάδα του Κάουνας.

Ο 26χρονος γκαρντ αποκτήθηκε τον Ιούνιο και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Λιετκαμπέλις και είχε 13.3 πόντους και 3.2 ασίστ στο Basketball Champions League και 14.1 πόντους και 3.6 ασίστ στο λετονικό πρωτάθλημα.

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η Τόφας έχει βάλει έναν ακόμα παίκτη στο «στόχαστρο», τον Ντέβον Χολ. Ο 25χρονος γκαρντ αγωνίστηκε σε 11 παιχνίδια με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και σε 30 με την θυγατρική τους, Οκλαχόμα Σίτι Μπλου (15.6π., 5.7ρ., 4.1ασ.).

Tofas Bursa targeting Zalgiris guard Tomas Dimsa, who is expected to be sent on loan, per sources. Former Oklahoma City Thunder guard Devon Hall is another candidate to join Tofas.

