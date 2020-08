Έπειτα από δυο χρόνια στην Αναντολού Εφές με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Τουρκία κι έφτασε ως τον τελικό της EuroLeague και συνολικά τέσσερις σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ο Μπροκ Μότουμ μετακόμισε πέρσι για πρώτη φορά στην Ισπανία, πλαισιώνοντας τον Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς στην front line των «πορτοκαλί».

Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε να... μακροημερεύσει στο Fonteta. H Βαλένθια δεν ενεργοποίησε την οψιόν στο συμβόλαιο του κι έτσι ο Αυστραλός φόργουορντ έμεινε ελεύθερος στις 4 Ιουλίου, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Φέτος μέτρησε 6.2 πόντους και 1.5 ριμπάουντ σε 20 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση με τους Ισπανούς ενώ αποτελεί βασικό στόχο της Γαλατάσαραϊ για τη θέση «4».

Η Γαλατάσαραϊ αποχώρησε φέτος από το EuroCup για το Basketball Champions League.

Brock Motum is Galatasaray’s main target at power forward position, a source tells Sportando.

The Australian has also options to return to NBL but Galatasaray put an offer on the table to try to secure him for the PF starting role.

— Emiliano Carchia (@Carchia) August 1, 2020