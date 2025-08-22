Ο Βασίλης Τολιόπουλος έπαιξε για πρώτη φορά φέτος στα φιλικά της Εθνικής και βοήθησε την Ελλάδα να επικρατήσει της Ιταλίας.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος αγωνίστηκε για πρώτη φορά στα φιλικά προετοιμασίας της Εθνικής Ελλάδος. Ο διεθνής γκαρντ αντιμετώπιζε μυϊκό πρόβλημα που δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί στα προηγούμενα πέντε φιλικά της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη.

Ο περιφερειακός του Παναθηναϊκού και της Εθνικής έδωσε σημαντικές βοήθειες και έδειξε πανέτοιμος, λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα του Eurobasket. Ο Έλληνας σκόρερ έβαλε το... λιθαράκι του στην νίκη της Ελλάδας με 76-74 επί της Ιταλίας.

Τελείωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, 2/5 βολές, 1/1 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος και 6 στην αξιολόγηση. Έμεινε για 15:25 στο παρκέ, ξεκινώντας στην βασική πεντάδα του Σπανούλη.

Ένας από τους... πυλώνες στην φετινή προσπάθεια της Εθνικής μας να διακριθεί στο Eurobasket του 2025. Στηρίζει πολλά πάνω του ο Βασίλης Σπανούλης.